भगवान श्रीराम पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी, मायावती किसी के दबाव में रंग बदलने वाला दे रही हैं बयान : अखिलेश यादव

बाराबंकी। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Leader of Opposition in UP Assembly Akhilesh Yadav) ने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती (Mayawati) के गिरगिट वाले बयान पर पलटवार किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती (BSP President Mayawati) किसी के दबाव में रंग बदलने वाला बयान दे रही हैं। अखिलेश ने कहा कि हमने बसपा प्रमुख को हमेशा सम्मान दिया और समाजवादियों ने बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती (Mayawati) को देश का पीएम बनाने का सपना देखा। उनका आज भी प्रयास है कि बहुजन समाज का व्यक्ति पीएम की कुर्सी पर बैठे।

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Leader of Opposition in UP Assembly Akhilesh Yadav) ने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती (Mayawati) के गिरगिट वाले बयान पर पलटवार किया है। pic.twitter.com/HiTpwHLcHf — santosh singh (@SantoshGaharwar) January 16, 2024

उन्होंने कहा कि सपा अब पीडीए (PDA)को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। दूसरे दलों को जोड़ने की कोशिशें करते रहेंगे। बीजेपी भगवान श्रीराम पर कब्जा करना चाहती है। इस चुनाव में हमारे लिये पीडीए (PDA) ही भगवान है। उन्होंने कहा कि पीडीए हमारे साथ तो हमें किसी का डर नहीं है। इस बार पीडीए ही भाजपा को यूपी से हटाएगा।