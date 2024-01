भाजपा लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, जिससे लोकतंत्र का हो रहा है अपहरण : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किये जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा हर अधिकार और न्याय की गारंटी को ‘रौंदना और ध्वस्त करना’ चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि हम असम के लखीमपुर में भाजपा के गुंडों द्वारा भारत जोडो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) वाहनों पर हुए शर्मनाक हमले और कांग्रेस पार्टी के बैनर-पोस्टर फाड़ने की कड़ी निंदा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में, भाजपा ने भारत के लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त हर अधिकार और न्याय को कुचलने और ध्वस्त करने का प्रयास किया है। यह उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है, जिससे लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है।

