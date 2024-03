किसान आंदोलन में नाना पाटेकर की एंट्री, किसानों से बोले- ‘सरकार से कुछ मांगो मत, तय करो सरकार किसकी लानी है’

Bollywood actor Nana Patekar's entry in the farmers' movement, told the farmers - 'Don't ask for anything from the government, decide whose government to bring.'