Rupali Ganguly और भाई विजय गांगुली के साथ पार्टी में किया जबरदस्त डांस, वायरल हुआ वीडियो

मुंबई: अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) 5 अप्रैल को एक साल की हो गईं, ने मंगलवार शाम (30 अप्रैल) यानी कल मुंबई में अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के लिए देर रात जन्मदिन की पार्टी आयोजित की. पार्टी में टेलीविजन उद्योग के दिग्गजों ने भाग लिया और पार्टी की कई अंदर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए हैं.

एक वीडियो में रूपाली (Rupali Ganguly) अपने भाई और मां के साथ जमकर डांस करती नजर आ रही हैं. इस छोटी क्लिप को पहले एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर और बाद में अपने फैन पेज पर शेयर किया था. वीडियो में रूपाली (Rupali Ganguly) अपनी मां रजनी गांगुली (Rupali Ganguly) और भाई विजय गांगुली के साथ दस बहाने पर थिरकती नजर आ रही हैं.

Ganguly rocks🤟🏻🤟🏻three of them are fire🔥🔥 #RupaliGanguly #Anupamaa pic.twitter.com/rfU9My1zpX

एक अन्य वीडियो में एक्ट्रेस अपने पति और ऑन-स्क्रीन पूर्व पति सुधांशु पांडे के साथ धड़कन का गाना दिल ने ये कहा है दिल से गाती हुई सुनाई दे रही हैं. इवेंट के लिए रूपाली ने नीले और सुनहरे रंग का गाउन चुना। उन्होंने केक काटा और पैपराज़ी को पोज़ देते हुए मुस्कुराते हुए नज़र आईं.

सुम्बुल तौकीर, राजन शाही, आमिर अली, सतीश शाह, अर्जुन बिजलानी, डेलनाज़ ईरानी, ​​शायर शेख, राजकुमार संतोषी और अनुपमा अभिनेताओं जैसी कई हस्तियों ने जन्मदिन समारोह में भाग लिया. अभिनेत्री ने पिछले महीने अपना जन्मदिन गोवा में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाया.

#Anupamaa @TheRupali Mam singing has to be the best early morning surprise❤🥰😍

N Sudhanshu ofcourse is a brilliant singer 👏 ❤

Ashwin sir with his Queen 👸 ❤🥰😍 #AshRup #Rupanshu #RupaliGanguly pic.twitter.com/avf31hQa0f

— Manisha (@Rupali_Fan4ever) April 30, 2024