बॉलीवुड एक्टर शाहरुख ने अपनी सासु मां के साथ स्टेज पर किया डांस, फैंस का जीत लिया दिल

सोशल मीडिया में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि शाहरुख खान अपनी सास के साथ एक इवेंट में मस्ती और डांस करते नजर आ रहे है। यह वायरल वीडियो दुबई का बताया जा रहा है।जहां इवेंट के दौरान शाहरुख अपनी पत्नी गौरी की मां सविता छिब्बर के साथ रोमांटिक डांस करते नजर आ रहे है।

शाहरुख अपने बेटे आर्यन खान के ब्रांड इवेंट के सिलसिले में दुबई पहुंचे थे। पार्टी का आयोजन डायवोला द्वारा किया गया था, जहां बॉलीवुड एक्टर शाहरुख ने अपनी सासू मां को स्टेज पर बुलाया और उनके साथ डांस किया। हालांकि, इस खास मौके पर उनकी पत्नी गौरी खान वहां मौजूद नहीं थीं। शाहरुख खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख स्टेज पर झूमते नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो अपनी सास सविता छिब्बर का हाथ थाम कर उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं।

Moments: Shah Rukh Khan grooving with mother in law Savita Chibber at DYAVOLX Party ♥️ pic.twitter.com/y6nitc3zM4

इसके बाद वो उनके दोनों हाथों में अपने हाथ थाम लेते हैं और उनके साथ डांस करने लगते हैं। वीडियो में सविता छिब्बर शर्माती और मुस्कुराती नजर आ रही हैं। शाहरुख और सविता के चारों ओर अच्छी सिक्योरिटी का इंतजाम भी देखा जा सकता है।

The moment @iamsrk made his grand entrance at sky 2.0 in Dubai for @aryankhan @DyavolxOfficial#dubai #afterdark #shahrukhkhan #DyavolX pic.twitter.com/e9iYQ6on4L

