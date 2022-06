Braking: शूटिंग के दौरान Deepika Padukone की बिगड़ी तबीयत, इस समस्या के कारण पहुंची अस्पताल

मुंबई: बॉलीवुड दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है जिसके मुताबिक शूटिंग के दौरान दीपिका (Deepika Padukone) की तबीयत बिगड़ी जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया.

एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत करने लगीं जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वो हैदराबाद के कमिनेनी अस्पताल में पहुंचीं जहां उनका चेकअप किया गया. और डॉक्टर की निगरानी में भी हैं. वो इस वक्त हैदराबाद में एक्टर प्रभास के साथ फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रही हैं.

View this post on Instagram

वहीं साउथ की हर खबर पर नजर रखने वाले मनोबाला विजयबालन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि दीपिका अब पूरी तरह ठीक हैं और प्रोजेक्ट के की शूटिंग पर वापस लौट भी आई हैं.

#DeepikaPadukone is now perfectly fine and back to the sets of #ProjectK.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 14, 2022