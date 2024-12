Breaking-महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बड़ी हलचल, उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात

नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Maharashtra Legislative Assembly Winter Session) 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो गया है। इसके लिए सभी पार्टियों के विधायक व नेता नागपुर पहुंचे हैं। इसी बीच मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) से मुलाकात की। इस दौरान उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) व अन्य शिवसेना (यूबीटी) के नेता मौजूद रहे।

Breaking- Big stir in the winter session of Maharashtra Assembly, Uddhav Thackeray met CM Fadnavis#VidaaMuyarachi #UddhavThackeray INR 1,500 #VaishnoDeviRopeway #earthquake #UddhavThackeray INR 1,500 #AUSvINDIA #GabbaTest #PushpaTheRise #SonakshiSinha #ARMurugadoss pic.twitter.com/PdxaiAXoCL

— santosh singh (@SantoshGaharwar) December 17, 2024