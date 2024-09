BSNL 4G Roll Out: केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बीएसएनएल यूजर्स को दी खुशखबरी! इस महीने रोल आउट होगी 4G सर्विस

BSNL 4G Roll Out: बीएसएनएल (BSNL) के यूजर्स की संख्या में पिछले कुछ महीनों में इजाफा देखने को मिला है, इसकी एक बड़ी वजह निजी कंपनियों की ओर से टैरिफ प्लान महंगा किया जाना रहा। लेकिन, बीएसएनएल का रुख करने के बाद लोगों को नेटवर्क संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कंपनी ने अभी तक 4G सेवाएं शुरू नहीं की है। जिसका यूजर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी की 4जी सर्विस को लेकर बड़ा बयान दिया है।

दरअसल, पूरे देश में बीएसएनएल 4जी नेटवर्क (BSNL 4G Network) को रोल आउट करने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए हाल ही में 6000 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। साथ ही, 1 लाख मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है। इस वीडियो में केन्द्रीय मंत्री सिंधिया एक कार्यक्रम के दौरान 4जी सर्विस और उसके भविष्य की योजना के बारे में बता रहे हैं। कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा कि इस समय सरकार का मुख्य लक्ष्य अगले साल जून तक पूरे देश में 1 लाख 4जी टावर इंस्टॉल करना है ताकि टेलीकॉम कंपनी के 8 प्रतिशत मार्केट शेयर को बढ़ाया जा सके।

BSNL's plan to success:

– Wider roll out of the 4G network,

– Attracting and retaining new customers,

– Ensuring customer satisfaction, and

– Successful implementation of Amended BharatNet initiative.@BSNLCorporate pic.twitter.com/dqXZprHSRS

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) September 18, 2024