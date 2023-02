Budget 2023: राहुल गांधी ने ‘मित्र काल बजट’ बताया, कहा-नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। इस बजट को लेकर विपक्षी दल लगातार निशाने साध रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे ‘मित्र काल’ का बजट करार दिया है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर​ लिखा है कि, ‘मित्र काल बजट में-नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है।

‘Mitr Kaal’ Budget has:

NO vision to create Jobs

NO plan to tackle Mehngai

NO intent to stem Inequality

1% richest own 40% wealth, 50% poorest pay 64% of GST, 42% youth are unemployed- yet, PM doesn’t Care!

This Budget proves Govt has NO roadmap to build India’s future.

