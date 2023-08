Chandrayaan-3: ISRO को मिली बड़ी कामयाबी, चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित

Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 दिनों के सफर के बाद चंद्रयान—3 आज शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। अब 6 अगस्त 2023 को रात करीब 11 बजे चंद्रयान की ऑर्बिट को कम किया जाएगा। लैंडिंग से पहले चंद्रयान अब 4 बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा।

Chandrayaan-3 Mission:

The spacecraft has covered about two-thirds of the distance to the moon.

Lunar Orbit Injection (LOI) set for Aug 5, 2023, around 19:00 Hrs. IST. pic.twitter.com/MhIOE65w3V

— ISRO (@isro) August 4, 2023