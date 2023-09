Chandrayaan-3 Latest Update : उठो विक्रम-प्रज्ञान सुबह होने वाली है, काम पर वापस लौटने का आया वक्त

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole of The Moon) क्षेत्र में लंबी रात अब खत्म होने जा रही है। बता दें कि पिछले महीने भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर (Vikram Lander and Pragyan Rover) उतरे थे। 22 सितंबर को जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) में सुबह होगी।