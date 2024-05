गोविंदा और भांजे कृष्णा के बीच रिश्ते इस वजह से हुए थे खराब; अभिनेता ने खुद किया बड़ा खुलासा

गोविंदा और भांजे कृष्णा के बीच रिश्ते इस वजह से हुए थे खराब; अभिनेता ने खुद किया बड़ा खुलासा

Relationship between Govinda and His nephew Krishna : एक समय बॉलीवुड सबसे चहिते अभिनेता रहे गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक को कौन नहीं जानता है। कृष्णा ने अपनी काबिलियत के दम पर एक सफल कॉमेडियन के रूप में पहचान बनाई है। कई टीवी शो में कृष्णा अभिषेक अपने मामा गोविंदा की फिल्मों के गानों पर ठुमके लगाते नजर आए हैं। हालांकि, कृष्णा-गोविंदा के झगड़े काफी सुर्खियों में रहे हैं। जिसकी वजह अब सामने आ चुकी है।