Chandrayaan-3: देखिए कैसे दिखता है चंद्रमा, ISRO ने वीडियो शेयर कर दिखाई झलक

Chandrayaan-3: इशरो (ISRO) चांद की सतह का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। चांद की सतह का ये वीडियो विक्रम लैंडर (Vikram Lander) पर लगे LPDC सेंसर ने बनाया है। असल में यह एक कैमरा है, जिसका पूरा नाम है लैंडर पोजिशन डिटेक्शन कैमरा (Lander Position Detection Camera) है।

इस वीडियो में चंद्रमा के क्रेटर का दृश्य दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लैंडर इमेजर (एलआई) कैमरा -1 ने एक अन्य वीडियो कैप्चर किया है। इस वीडियो में छोटे रूप में धरती की एक झलक दिखाई दे रही है।

Chandrayaan-3 Mission:

View from the Lander Imager (LI) Camera-1

on August 17, 2023

just after the separation of the Lander Module from the Propulsion Module #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/abPIyEn1Ad

— ISRO (@isro) August 18, 2023