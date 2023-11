1 Dec 2023 से लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, बैंक को भरना होगा जुर्माना... आम आदमी की बल्ले-बल्ले

Changes From 1st December :साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर (December) शुक्रवार से शुरु होने जा रहा है। हर महीने की तरह दिसंबर भी कई बड़े बदलावों (Changes From 1st December) के साथ शुरू हो रहा है। ये चेंज आपकी रसोई के बजट से लेकर आपके बैंक तक से जुड़े हुए हैं, जिनका आप पर सीधा असर होगा। बदलावों की लिस्ट में एलपीजी की कीमतों (LPG Price) में बढ़ोतरी या कटौती शामिल है, तो वहीं अब सिम लेने के लिए भी नया नियम लागू कर दिया जाएगा। आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं।

LPG की कीमतों में बदलाव

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दामों में संशोधन करती हैं। ऐसे में दिसंबर महीने की पहली तारीख को भी LPG Cylinder से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। इससे पहले नवंबर की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा किया था।

बैंकों को भी भरना होगा जुर्माना

1 दिसंबर 2023 से होने वाले दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो ये आपके लिए राहत भरा और बैंकों के लिए थोड़ा झटका देने वाला है। पहली तारीख से बैंक से जुड़ा जो चेंज होने जा रहा है, उसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पहले ही जानकारी शेयर कर चुका है। दरअसल, केंद्रीय बैंक ने किसी भी ग्राहक द्वारा Loan का पूरा पेमेंट किए जाने के बाद गारंटी के एवज में रखे गए डॉक्युमेंट्स को समय पर वापस ना करने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। ये जुर्माना 5000 रुपये प्रति महीने तय किया गया है।

Sim खरीदने के लिए ये काम जरूरी

दिसंबर महीने की 1 तारीख से होने वाले तीसरे बदलाव की बात करें तो ये टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है। नया सिम खरीदने के लिए अब Rule Change किए गए हैं जो 1 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। अब कोई भी दुकानदार पूरी केवाईसी (KYC) के बिना किसी भी ग्राहक को सिम नहीं बेच पाएगा। केवाईसी नियम के अलावा बल्क में सिम खरीदारी पर भी ब्रेक लगाया गया है। टेलीकॉम विभाग के मुताबिक, नए नियमों के तहत अब एक आईडी पर लिमिटेड सिमकार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है। नियमों को दरकिनार करने वालों पर 10 लाख तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है।

पेंशन पाने के लिए आज ही करें काम

साल 2023 के आखिरी महीने की शुरुआत में हो रहे बदलावों में एक अहम पेंशनर्स (Pensioners Rule) से जुड़ा हुआ भी है। दरअसल, 60 से 80 साल के पेंशनभोगियों के लिए 30 नवंबर की तारीख अहम है, क्योंकि लगातार पेंशन पाने के लिए उन्हें इस तारीख तक अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना है। अगर पेंशनर ऐसा ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनकी पेंशन में रोड़ा अटक सकता है। गौरतलब है कि हर पेंशनर को साल में एक बार अपना जीवन का प्रमाण देना पड़ता है।

HDFC क्रेडिट कार्ड में बदलाव

पांचवे बदलाव की अगर बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank से संबंधित है। बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड (HDFC Regalia Credit Card) पर मिलने वाले लाउंज ऐक्सिस प्रोग्राम में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव एक दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा। अब रेगलिया क्रेडिट कार्ड होल्डर को फ्री लाउंज एक्सिस सुविधा के लिए हर तीन महीने में एक लाख रुपये का क्रेडिट यूज करना अनिवार्य होगा। इस खर्च मापदंड की पूर्ति पर ही कार्ड होल्डर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।