दिल्ली में बवाल : विरोध प्रदर्शन कर रहे कई नेता-कार्यकर्ता लिए गए हिरासत में; ITO पर BJP का बड़ा प्रदर्शन

Protest by BJP and AAP in Delhi : कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने-सामने हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को एकतरफ जहां आप नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ, भाजपा के नेता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।