Electoral Bonds : CJI चंद्रचूड़ ,बोले- इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड जारी करना बंद करें बैंक, SBI राजनीतिक दलों का नाम करे सार्वजनिक

Electoral Bonds: CJI Chandrachud said - Banks should stop issuing electoral bonds, SBI should make the names of political parties public.