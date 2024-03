सीएम योगी ,बोले- यूपी में पहले राम के नाम पर चल जाती थीं लाठी और गोलियां,अब हो रहा है आस्था का सम्मान

लखनऊ। यूपी (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने बुधवार को बरेली कॉलेज मैदान (Bareilly College Ground) में जनसभा को संबोधित करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार (Modi Government) का नारा दिया। उन्होंने कहा कि यूपी (UP) नई पहचान बना चुका है। यूपी ने देश में विकास की रफ्तार को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज लोग आपका सम्मान करते हैं। आशावादी निगाहों से देखते हुए हैं। सीएम योगी (CM Yogi) ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले राम के नाम पर लाठी और गोलियां चल जाती थीं, लेकिन अब आस्था का सम्मान हो रहा है। यूपी (UP) देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या का समाधान हो चुका है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने मंच पर बटन दबाकर 328.43 करोड़ रुपये की 64 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, राज्य मंत्री अरुण कुमार आदि मौजूद रहे।

नाथ कॉरिडोर की भी रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री ने बुधवार को नाथ कॉरिडोर (Nath Corridor) की भी आधारशिला रखी। नाथ कॉरिडोर (Nath Corridor) के तहत अलखनाथ, वनखंडीनाथ, पशुपतिनाथ, त्रिवटीनाथ, धोपेश्वरनाथ, तपेश्वरनाथ व मढ़ीनाथ मंदिर के रास्ते को आपस में जोड़ा जाएगा। सड़कों का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण होगा।