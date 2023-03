Imran Khan Arrested Live : लाहौर में कमांडो ऑपरेशन जारी, खान के समर्थक बोले- अब लाशें गिरेंगी,लाइव कवरेज पर रोक

लाहौर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan Arrest Warrent) को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस मंगलवार को लाहौर स्थित उनके आवास पर पहुंची है। ‘डॉन न्यूज’ के मुताबिक, इमरान के समर्थक पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस के पास आंसू गैस के अलावा वॉटर कैनन भी मौजूद हैं। पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है।

They’re shelling Imran Khan’s house too, a leader who requested everyone to stay peaceful and patient. Democracy seems to be suspended in the country, no? #زمان_پارک_پہنچو pic.twitter.com/nBuen0MYQc

— PTI (@PTIofficial) March 14, 2023