चुनाव नियम में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कहा- एकतरफा संशोधन की नहीं दी जा सकती अनुमति

नई दिल्ली। देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर चुनाव संचालन नियम, 1961 (Election Conduct Rules, 1961) में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती दी। कहा कि देश में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव (Change in Election Rules) किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

पार्टी नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून में एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ट्वीट किया कि चुनाव नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक रिट दायर की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग (Constitutional body Election Commission) को एकतरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में इस तरह के बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Congress leader #JairamRamesh, disclosed that his party has filed a writ petition in the #SupremeCourt (SC) challenging the recently affected amendment to the Conduct of Election Rules.https://t.co/04UyBkEw0e#politics #TheStatesman

