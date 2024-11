मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा अटैक, बोले-मोदी सरकार की ‘जनविरोधी’ नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को कर रही हैं तबाह

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने कहा कि भाजपा की ‘जनविरोधी’ नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को तबाह कर रही हैं। खरगे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को चुनौती देते हुए कहा कि वह विपक्ष के खिलाफ ‘झूठ’ बोलने के बजाय अपनी चुनावी रैलियों में देश के असल मुद्दों पर बोलें तो देश का ज्यादा भला होगा। खरगे ने कहा पीएम मोदी (PM Modi) की फर्जी बयानबाजी, जनकल्याण के असल मुद्दों की जगह नहीं ले सकती।

‘देश की अर्थव्यवस्था में मची है उथल-पुथल ‘

कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘आम नागरिकों से उनका सारा पैसा लूटकर आपने जो आर्थिक उथल-पुथल मचाई है, उस पर एक नजर डालिए! यहां तक कि त्योहारों का उल्लास भी भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को उत्साहित नहीं कर सका। भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) कम खपत, उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती असमानता, निवेश में कमी और वेतन में ठहराव की कमी से जूझ रही है।

Fake narratives cannot be a substitute for REAL welfare. Have a look at the economic turmoil you have created by looting ordinary citizens of their last paisa!

Even the festive cheer could not lift the spirits of India's Economy – reeling under low… pic.twitter.com/hGMD53zM11

— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 4, 2024