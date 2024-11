Video-कांग्रेस का बड़ा आरोप, PM मोदी की सभा के कारण राहुल के गांधी हेलिकॉप्टर को ATC ने नहीं दिया क्लीयरेंस

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Elections) प्रचार करने निकले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Lok Sabha opposition leader Congress MP Rahul Gandhi) का हेलिकॉप्टर को एटीसी ने झारखंड के महागामा में रोक लिया है। एटीसी ने गांधी के हेलिकॉप्टर को आगे उड़ने पर पाबंदी लगा दी है। अनुमति न मिलने प्रचार के दौरान महागामा में फंसा हुआ है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष (Lok Sabha opposition leader) गांधी के हेलिकॉप्टर रोकने पर राजनीति होने लगी है। कांग्रेस के तमाम नेता इसे लेकर पर बीजेपी (BJP) पर निशाना साध रहे हैं। और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

Dear @narendramodi Ji, why are you so scared?

LoP Rahul Gandhi Ji's helicopter is stopped for more than 2 hours because the Air Traffic Control is not giving clearance.

As PM Modi is eyeing his defeat in Jharkhand, he is stopping Rahul from attending more public meetings. pic.twitter.com/ZGCzVJgG1X

— Sama Ram Mohan Reddy (@RamMohanINC) November 15, 2024