CAA के नोटिफिकेशन पर कांग्रेस का पलटवार,जयराम रमेश, बोले-पीएम मोदी के सफ़ेद झूठ की एक और झलक

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Congress Party General Secretary Jairam Ramesh) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। जबकि सीएए (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है।

जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि सीएए (CAA) के नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से ठीक पहले का समय चुना गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले (Electoral Bond Scam) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की कड़ी फटकार और सख़्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।

‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’, जब उसके चुनावी चंदा के स्रोत की बात आती है तो वह ‘ना बताऊंगा, ना दिखाऊंगा’ पर जोर दे रहा है

कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Congress Party General Secretary Jairam Ramesh) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि वह व्यक्ति जिसने कहा था कि ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’, जब उसके चुनावी चंदा के स्रोत की बात आती है तो वह ‘ना बताऊंगा, ना दिखाऊंगा’ पर जोर दे रहा है।

