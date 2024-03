टी20 वर्ल्ड कप में USA के लिए खेलेंगे कोरी एंडरसन, मौका न मिलने पर छोड़ दिया था न्यूजीलैंड

Corey Anderson : न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का एक समय हिस्सा रहे ऑल राउंडर कोरी एंडरसन (Corey Anderson) अब दूसरे देश की जर्सी में नजर आएंगे। अमेरिका की क्रिकेट टीम (USA cricket team) ने कनाडा के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान किया है। जिसमें अमेरिका ने 33 वर्षीय कोरी एंडरसन अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। वहीं, दूसरी तरफ भारत छोड़कर अमेरिका जाने वाले उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

बता दें कि 33 वर्षीय कोरी एंडरसन (Corey Anderson) ने न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2018 में खेला था, इसके बाद टीम में मौका न मिलने पर वह 2020 में अमेरिका चले गए थे। माइनर लीग क्रिकेट में एंडरसन 28 पारियों में 146 के स्ट्राइक रेट से 900 से ज्यादा रन बना चुके हैं और इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें स्क्वॉड में जगह मिली है। कोरी एंडरसन ने 1 जनवरी 2014 को वनडे में सबसे तेज 36 बॉल पर शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अपनी इस तूफानी पारी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। एंडरसन ने न्यूजीलैंड की ओर से कुल 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। एंडरसन लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए काफी मशहूर रहे हैं और उन्होंने कुल 93 इंटरनेशनल मैचों में 95 छक्के लगाए हैं। उनके नाम एक टेस्ट और एक वनडे शतक भी दर्ज है।

USA Cricket announces its 15-member squad for T20I series against Canada

The five match series will start from 7th April in Houston, TX.#WeAreUSACricket pic.twitter.com/DVy3m2rxYY

— USA Cricket (@usacricket) March 28, 2024