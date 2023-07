Creative Uses for Used Cooking Oil: खाना बनाने के बाद बचे हुए तेल का इस्तेमाल ऐसे करें , कटोरी में भरकर करें ये काम

Creative Uses for Used Cooking Oil : किचन में स्वाद भी है तो समस्या भी है। अक्सर गृहणियों को कड़ाही में बचे हुए तेल को लेकर परेशानी हो जाती। अधिकतर किचन में ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। घरों में, खाना पकाने के तेल को नाली में फेंकना एक बुरा विचार है क्योंकि तेल नाली में सख्त हो जाएगा और रुकावट पैदा करेगा। बचे हुए तेल खाने के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है और न ही इसे फेंक सकते हैं। आइये जानते है बचे हुए तेल के सटीक उपयोग के बारे में।

जो लोग घर पर खाना पकाते हैं वो लोग बचे हुए तेल को उन्हें नाली में धोने से बचने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल को मेसन जार या किसी अन्य चीज़ में डाल दें। खाना पकाने का तेल धातु की सतहों और उपकरणों जैसी वस्तुओं पर जंग को रोकने में भी मदद करता है।

चाबी का ताला चिकनाई

यदि आपके घर में चाबी रोजाना ताले में चिपकती है, तो अपनी चाबी पर थोड़ा खाना पकाने का तेल फैलाने से वह चिपकने से बच जाएगी। आप ताले के अंदर जमी गंदगी को साफ करने के लिए खाना पकाने के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं।

अचार करें तैयार

कड़ाही में अगर तेल बच जाए, तो इसका इस्तेमाल आप अचार में डाल कर करें, जिससे न तो आपका तेल खराब होगा और बखूबी ढंग से इस्तेमाल भी हो जाएगा। आप इसे मिर्च, अदरक और लहसुन के अचार में डालकर सेवन कर सकते हैं।

बगीचे में कारगर

बचे हुए तेल का इस्तेमाल आप बगीचे में भी आसानी से कर सकते हैं। दरअसल कई बार पौधों के आस-पास बहुत ज्यादा कीड़े-मकोड़े नजर आने लगते हैं। इससे पौधों को कई तरह के नुकसान होते हैं। इसका इलाज कड़ाही में बचे तेल के पास है। बचे हुए तेल को एक कटोरी में भरकर उस पौधे के पास रख लें। इससे उस पौधे के आसपास आने वाले कीड़े नहीं आएंगे और पौधे के नुकसान नहीं पहुंचेगा।

फर्नीचर पॉलिश और कंडीशनर

यदि आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर है जिसका रंग उड़ गया हो या खरोंचदार दिखता है, तो इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल का उपयोग लकड़ी को पॉलिश करने और उसका स्वरूप बहाल करने के लिए किया जा सकता है। उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल और आसुत सफेद सिरके को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाएं और इसका उपयोग अपने लकड़ी के फर्नीचर को चमकाने के लिए करें।