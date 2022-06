क्रिकेटर से जादूगर बने इंग्लिश कप्तान जो रुट, बिना हाथ लगाए खड़ा किया बल्ला, VIDEO देख फैन्स के उड़े होश

नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रुट क्रिकेटर के साथ साथ जादूगर भी बन गये हैं। रूट अब अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपने ‘जादू’ के लिए भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जोकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट की चौथी पारी का है। वीडियो में रूट नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं और काइल जैमीसन गेंदबाजी करने के लिए दौड़ रहे हैं।

लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रूट हाथ में बल्ले को पकड़े हुए नहीं हैं बल्कि बल्ला खुद ही अपने आप खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही जैमीसन के हाथ से गेंद निकलती है रूट आराम से अपने बल्ले को हाथ में थाम लेते हैं। बता दें कि इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से पीटकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस टेस्ट की खास बात यह रही कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट (Joe Root) ने दूसरी पारी में नाबाद 115 रन बनाकर टेस्ट करियर में अपने 10 हजार रन पूरे किए।

Seriously is that bat holding itself up or is Joe Root even more of a magician?? @BumbleCricket @root66 #ENGvsNZ pic.twitter.com/bcHVvPngY4

— Webbo (@WebboOne) June 5, 2022