क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘36 डेज’ जल्द ही ओटीटी पर होगी रिलीज,मर्द खुद ही बन जाते हैं नेहा के किरदार का शिकार

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा (Bollywood actress Neha Sharma) की क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘36 डेज’ (Crime thriller series ’36 Days’) जल्द ही ओटीटी (OTT) पर रिलीज होने वाली है। अभिनेत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर सीरीज का ट्रेलर साझा कर इसकी जानकारी दी है। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खतरनाक भी। सीरीज में मर्द खुद ही मकड़ी के जाल में कीड़े की तरह फंस जाते हैं और नेहा के किरदार का शिकार बन जाते हैं। बता दें कि इससे पहले नेहा को ‘इललीगल 3’ में देखा गया था।

’36 डेज’ भरी है रहस्यों से

अभिनेत्री नेहा शर्मा ने एक्स पर ट्रेलर को साझा करते हुए लिखा, ‘हर कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका पक्ष, मेरा पक्ष और सच्चाई। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई रहस्यों की दीवार के पीछे छिपी हो? हमेशा याद रखें – रहस्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है! ‘सोनी लिव’ पर जल्द ही स्ट्रीमिंग होने वाली ’36 डेज’ की इस रोमांचक कहानी के लिए हमारे साथ जुड़ें।’

There are always 3 sides to every story – your side, my side… and the truth. But what if the truth is hidden behind a wall of secrets?

Always remember – Secrets are injurious to health! Join us on this thrilling ride of ‘36 Days’ streaming soon on Sony LIV.#36Days… pic.twitter.com/4Kc3nlQL4X

— Neha Sharma (@Officialneha) May 28, 2024