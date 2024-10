Cyclone Storm Dana : चक्रवाती तूफान ‘डाना’ की वजह से पश्चिम बंगाल, ओडिशा व यूपी में 23-25 अक्टूबर तक झमाझम बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में तूफान आने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में चक्रवात बनने की आशंका है। वहीं, 24 अक्टूबर को ये तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विज्ञान विभाग (Meteorological Department) की भविष्यवाणी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में उठ रहे चक्रवर्ती तूफान का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इस चक्रवाती तूफान (Cyclone Storm) की वजह से 24 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रदेश में बारिश होने और कई इलाकों में बादल छाए रहने की वजह से तेज धूप नहीं रहेगा। इसके साथ ही, प्रदेश में ठंड का असर बढ़ सकता है।

IMD के मुताबिक, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। वहीं, उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व-मध्य और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी (South-East Bay of Bengal) पर ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण आज 21 अक्टूबर की सुबह (05:30 बजे IST) पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी (East-Central Bay of Bengal) और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है।

Low Pressure Area formed over eastcentral Bay of Bengal and adjoining North Andaman Sea

Under the influence of yesterday’s upper air cyclonic circulation over North Andaman Sea and adjoining eastcentral & southeast Bay of Bengal, a Low Pressure Area formed over the Eastcentral… pic.twitter.com/qtnzXTGZLO

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 21, 2024