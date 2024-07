अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला, कान छेदकर निकली गोली; एक शख्स की मौत

Firing on former US President Donald Trump: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election) से पहले रिपब्लिकन पार्टी (Republican Party) के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर जानलेवा हमला किया गया। शनिवार रात पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रापति ट्रंप पर फायरिंग की गई, लेकिन वह खुशनसीब रहे गोली उनके कान को छेदकर निकल गयी। वहीं, हमले में एक शख्स की मौत की खबर है, जो रैली में शामिल होने पहुंचा था।

जानकारी के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन (Republican National Convention) शुरू होने से पहले स्विंग-स्टेट पेंसिल्वेनिया में अपनी आखिरी रैली को संबोधित कर रहे थे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रंप भाषण दे रहे हैं, तभी गोलियां चलने लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने दाहिने हाथ से कान को ढकते हैं और डायस के पीछे झुक जाते हैं। गोलियों की आवाज जैसी तेज आवाजें सुनाई देने के बाद सीक्रेट सर्विस (Secret Service) के एजेंटों के द्वारा उन्हें मंच से उतार दिया गया।

इस दौरान ट्रंप डायस के पीछे से उठते हैं और रैली में आए लोगों की ओर मुट्ठी भींचकर साहस का संदेश देते हैं। वीडियो में उनके दाहिने कान और चेहरे पर खून नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। सीक्रेट सर्विस (Secret Service) ने हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया। इस घटना में रैली में आए एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

Donald Trump just got sh@t in the head and got up like a f*cking gangster and fist pumped

pic.twitter.com/nhAKCxt65N

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 13, 2024