Delhi Elections 2025 : कांग्रेस सत्ता में आई तो 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट बिजली फ्री

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को कहा कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आई तो दिल्ली के निवासियों को 500 रुपये में एलपीजी (घरेलू रसोई गैस) सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

