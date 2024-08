दिल्ली सरकार में गृहमंत्री कैलाश गहलोत 15 अगस्त को फहराएगें झंडा, LG ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi’s Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने 15 अगस्त 2024 को छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi government’s Home Minister Kailash Gehlot) को नामित किया है। जीएडी छत्रसाल स्टेडियम (GAD Chhatrasal Stadium) में वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day Celebration) आयोजित करता है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री परंपरा और नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस वर्ष, चूंकि केजरीवाल आबकारी नीति मामले के कारण मार्च से ही हिरासत में हैं, इसलिए आप संयोजक ने 6 अगस्त को उपराज्यपाल वी के सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) को पत्र लिखकर उनके स्थान पर आतिशी को नामित किया।

