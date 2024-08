Delhi Metro Fight Video: मेट्रो ट्रेन में जब 2 लोग करने लगे जमकर मारपीट, फिर हुआ कुछ ऐसा...

Delhi Metro Fight Video: ऐसे तो मारपीट के तो कई वीडियो सामने आते है, अब ऐसे में एक वीडियो सामने आया है. जिसमे दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है की मेट्रो ट्रेन के भीतर दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हो रही है और दोनों एकदूसरे पर जमकर मुक्के बरसा रहे है.

दिल्ली की मेट्रो में आएं दिन कोई न कोई झगडे का वीडियो वायरल होता है. कई बार अश्लील हरकते करते हुए कपल्स भी इस ट्रेन में दिखाई देते है. रोजाना की दौड़भाग की जिंदगी में छोटी -छोटी वजह के कारण मेट्रो में विवाद होते है. इस वीडियो में दो लोग मारपीट करते है और इसके कुछ देर के बाद एक ट्रेन में बैठे कुछ लोग आकर इन दोनों को छुड़वाते है.

Kalesh b/w Two Guys inside Delhi metro over Push and Shove for Seat

