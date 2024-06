Delhi Water Crisis : यूपी और हरियाणा के सीएम को मंत्री आतिशी ने लिखी चिट्ठी, बोलीं- हक का पानी दें, न करें राजनीति

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली-पानी की मांग बढ़ने पर राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। जल संकट (Water Crisis) को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी (Water Minister Atishi) ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini) को चिट्ठी लिखी है। इतना ही नहीं मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Union Water Minister Gajendra Singh Shekhawat) को पत्र लिखकर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की मांग कर चुकी हैं।

Amidst intense heat waves and plummeting water supply, Delhi's Water Minister @AtishiAAP writes to UP CM Yogi Adityanath requesting additional release of water to Delhi for a period of one month till the monsoon arrives; so that Delhiites can comfortably surpass this peak… pic.twitter.com/ncAi5YXL0x

