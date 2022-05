Dhakad Boycott कर रहा ट्रेंड, कंगना रनौत से खफा हुए सुशांत सिंह के फैंस.... याद दिलाई पुरानी बातें

मुंबई: बॉलीवुड पंगा क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का विवादों से पुराना नाता है। दरअसल, एक बार फिर कंगना विवादों से घिरी नजर आ रहीं हैं। आपको बता दें, फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) इस शुक्रवार यानी 20 मई को रिलीज हो रही है। लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म के बॉयकॉट (Boycott Dhaakad) की मांग होने लगी है।

दरअसल, ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और उनकी फिल्म के प्रति खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। इसमें उन्होंने सलमान खान को भी एक बार फिर लपेट लिया है। पूरा मामला क्या है। दरअसल इस विवाद की जड़ है कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और सलमान खान (Salman Khan) के बीच शुरू हुई दोस्ती।

Why is #BoycottDhaakad trending? 😂😂 Is it bcoz this double tongued viper used a depressed soul's suícide for settling personal scores with the same ppl who made her an actress? #KanganaRanaut getting a taste of her own medicine 😏#KarmaIsABoomerang pic.twitter.com/eIDZkfCCoz

— Abhay (@Ab_hai24) May 19, 2022