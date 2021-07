Dilip Kumar last journey: अंतिम विदाई देने पहुंचे CM उद्धव ठाकरे और बेटे आदित्य

मुंबई: लाखों नहीं करोड़ो दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है लेकिन हर फैन के दिल में वे हमेशा जिंदा रहेंगे। आज उनके निधन की खबर मिलते ही उनके घर पर उनके तमाम चाहनेवालों की भीड़ जुटना शुरू हो गई।

बॉलीवुड और राजनीति से भी कई दिग्गज हस्तियां आज उन्हें अंतिम विदाई देने उनके घर पहुंची। दिलीप कुमार को अंतिम विदाई देने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और महाराष्ट्र राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे समेत अन्य हस्तियां उनके घर पहुंची।

Chief Minister Shri #UddhavThackeray paid his last respects to veteran actor #DilipKumar and consoled his family. pic.twitter.com/3bMbm7cM1Z

ट्विटर पर दिलीप कुमार के घर की कुछ तस्वीरें भी देखें को मिली है जिसमें उद्धव ठाकरे हाथ जोड़कर सायरा बानो को नमस्कार करते नजर आए। इसी के साथ उन्होंने पुष्पों की माला चढ़ाकर दिलीप कुमार के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी।

Paid our respects to the legend, Dilip Kumar Saheb. He will be accorded state honours today. pic.twitter.com/eXkZLyjVCR

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 7, 2021