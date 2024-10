Do Patti Trailer : फिल्म ‘दो पत्ती’ का ट्रेलर लॉन्च, मर्डर मिस्ट्री सुलझाती दिखीं काजोल, तो कृति सेनन का दिखा साइको अवतार

मुंबई। बॉलीवुड अ​भिनेत्री काजोल (Bollywood Actress Kajol), कृति सेनन (Kriti Sanon) और शहीर शेख (Shaheer Sheikh) स्टारर फिल्म ‘दो पत्ती’ (Film ‘Do Patti’) का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हो गया है। पहले पोस्टर और टीजर रिलीज किया गया था, जिसने एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी। और अब इसको ट्रेलर को देखने के बाद फैंस और उत्सुक हो गए हैं। शशांक चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखित यह फिल्म ट्विस्ट और टर्न से भरी है। 2:36 मिनट में ही इसने पूरा दिमाग घुमा दिया है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।

Do Patti ke iss khel mein har sach ke peeche ek jhoot hai 🤫

Watch Do Patti on 25 October, only on Netflix.#DoPattiOnNetflix pic.twitter.com/SAO7ZLbhky

— Netflix India (@NetflixIndia) October 14, 2024