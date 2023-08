Dollar vs Rupee : अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपया 19 पैसे गिरकर 82.85 पर आई

नई दिल्ली। शेयर बाजारों (Stock Exchanges) में कमजोर धारणा और विदेशों में प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले मजबूत डॉलर के बीच शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले रुपया 19 पैसे की गिरावट के साथ 82.85 (अनंतिम) पर बंद हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि हालांकि, विदेशी फंड प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारतीय मुद्रा (Indian Currency) को समर्थन मिला, जबकि निवेशक भारत के औद्योगिक उत्पादन संख्या का इंतजार कर रहे थे।

रुपया हुआ कमजोर

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार (Interbank Forex Market) में, स्थानीय इकाई अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले 82.75 पर खुली। इंट्रा-डे कारोबार के दौरान इसने 82.73 के शिखर को छुआ और 82.87 के निम्नतम स्तर को छुआ, फिर डॉलर के मुकाबले 82.85 (अनंतिम) पर बंद हुआ, जो कि पिछले बंद से 19 पैसे कम है। बीते दिन गुरुवार को अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले रुपया 19 पैसे की तेजी के साथ 82.66 पर बंद हुआ।

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (Monetary Policy Review)में भी प्रमुख ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतों से मुद्रास्फीति बढ़ने पर सख्त नीति का संकेत दिया। जुलाई में अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (US Consumer Price Inflation) में नरमी दिखने के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर मजबूत हुआ, जिससे उम्मीद बढ़ी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दर (US Federal Reserve Rate) वृद्धि को रोक देगा।

इस बीच, डॉलर इंडेक्स जो दुनिया की छह करेंसी की एक टोकरी है। इसमें डॉलर की ताकत का अनुमान लगाता है। डॉलर 0.11 प्रतिशत बढ़कर 102.64 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.19 प्रतिशत गिरकर 86.24 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) गुरुवार को 331.22 करोड़ रुपये की शेयर खरीदी।

शेयर मार्केट कैसा रहा

आज 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 365.53 अंक या 0.56 प्रतिशत गिरकर 65,322.65 पर बंद हुआ। व्यापक एनएसई निफ्टी 114.80 अंक या 0.59 प्रतिशत गिरकर 19,428.30 पर आ गया। आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)और महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए हैं।