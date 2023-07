‘Double ISmart’ First look Release: संजय दत्त की फिल्म डबल आईस्मार्ट का फर्स्ट लुक रिलीज़

First look release of ‘Double iSmart’: अभिनेता संजय दत्त मशहूर ब्लॉकबस्टर ‘आईस्मार्ट शंकर’ के सीक्वल ‘डबल आईस्मार्ट’ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संजय दत्त ने अपने जन्मदिन पर ट्विटर पर फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में बिग बुल के रूप में अपने किरदार का खुलासा किया।

फिल्म के लिए काम करने के अपने उत्साह को साझा करते हुए, संजय दत्त ने शनिवार को ट्वीट किया, “जनता के निर्देशक #पुरीजगन्नाध जी और युवा ऊर्जावान उस्ताद @ramsayz के साथ काम करने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है।

इसमें #BIGBUL का किरदार निभाकर खुशी हो रही है।साइंस-फिक्शन मास एंटरटेनर #DoubleISMART इस सुपर-टैलेंटेड टीम के साथ मिलकर उत्साहित हूं और 8 मार्च, 2024 को स्क्रीन पर फिल्म के आने का इंतजार कर रहा हूं।

It takes me immense pride to be working with the director of the masses #PuriJagannadh ji and the young energetic Ustaad @ramsayz 🤗

Glad to be Playing the #BIGBULL in this sci-fi mass entertainer #DoubleISMART

Excited to be teaming up with this super-talented team and Looking… pic.twitter.com/SrIAJv6yy1

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) July 29, 2023