दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है : ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह नवरात्रि के दौरान कोलकाता के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों (Durga Puja Pandals) का उद्घाटन करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे कोलकाता के कई प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पंडालों (Durga Puja Pandals) का उद्घाटन करते हुए अपार खुशी हुई। इनमें भवानिपोर सिता मंदिर, एकदालिया एवरग्रीन, फाल्गुनी संघ, सिंगही पार्क, बालीगंज कल्चरल, समाज सेबी संघ, हिंदुस्तान पार्क, शिव मंदिर सर्वजनिन, मुडियाली क्लब, बदामतला आशर संघ और त्रिधारा शामिल हैं।

It gave me immense happiness to inaugurate some of Kolkata’s most renowned Durga Pujos – Bhawanipore Sitala Mandir, Ekdalia Evergreen, Falguni Sangha, Singhi Park, Ballygunge Cultural, Samaj Sebi Sangha, Hindusthan Park, Shib Mandir Sarbajanin, Mudiali Club, Badamtala Ashar… pic.twitter.com/CSYaOImxkB

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 5, 2024