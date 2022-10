Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। एक बार फिर वो ट्विटर डील को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल, एलन मस्क को हर हाल में 28 अक्टूबर तक ट्विटर के अधिग्रहण सौदा को पूरा करना है। इस बीच उनकी एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एलन मस्क अपने हाथों में बाथरूम सिंक लेकर फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर इंक के हेडक्वाटर पहुंच गए। एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके हाथों में सिंक नजर आ रहा है। मस्क ने इसका कैप्शन ‘Entering Twitter HQ – let that sink in!. दिया है।

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल का बॉयो बदल दिया है। वहां उन्होंने चीफ ट्वीट लिखा है। बता दें कि इससे साफ है कि मस्क ट्विटर को खरीद रहे हैं। बता दें कि मस्क 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर डील को क्लोज करने का वादा किया है।