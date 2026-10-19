55 की उम्र में भी स्कूल के चक्कर काट रहे सैफ अली खान! कपिल शर्मा शो पर PTM पर ऐसा जवाब देकर हंसा दिया

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा ही अंदाज नेटफ्लिक्स के चर्चित शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में दिखाया, जहां पत्नी करीना कपूर के साथ पहुंचे सैफ ने अपनी पेरेंट-टीचर मीटिंग यानी PTM से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उनकी बात सुनकर शो में मौजूद लोग हंस पड़े।

20 साल की उम्र में पहली PTM, 55 में भी जारी है सिलसिला

शो के दौरान अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह ने सैफ और करीना से पूछा कि बच्चों की पैरेंट-टीचर मीटिंग में स्कूल कौन जाता है? इस सवाल पर सैफ ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए बताया कि उनके चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हालांकि उनकी उम्र अलग-अलग है।

सैफ ने बताया कि जब वह 20 साल के थे, तब पहली बार पैरेंट-टीचर मीटिंग के लिए स्कूल पहुंचे थे। इसके बाद समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, लेकिन स्कूल जाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब 55 साल की उम्र में भी वह उसी स्कूल में PTM के लिए पहुंच रहे हैं। सैफ ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि इतने सालों में स्कूल के शिक्षक तक बदल गए, लेकिन उनका स्कूल आना लगातार जारी है। उनका यह जवाब शो की खास चर्चाओं में शामिल हो गया।

करीना को तीन बार प्रपोज करने का भी सुनाया किस्सा

एपिसोड में सैफ और करीना ने अपनी प्रेम कहानी से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे भी किए। करीना ने बताया कि सैफ ने उन्हें शादी के लिए तीन अलग-अलग जगहों पर प्रपोज किया था। इनमें मुंबई, ग्रीस और पेरिस शामिल हैं। करीना के मुताबिक, इन तीनों मौकों के बाद जाकर उन्होंने सैफ को शादी के लिए हां कहा।





इस पर सैफ ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अगर करीना मुंबई में ही हां कर देतीं, तो उनके काफी पैसे बच जाते। दोनों की यह मजेदार बातचीत दर्शकों के लिए मनोरंजन का खास पल बन गई।

2012 में हुई थी सैफ-करीना की शादी

करीब पांच साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद सैफ अली खान और करीना कपूर ने 16 अक्टूबर 2012 को मुंबई में शादी की थी। दोनों के दो बेटे तैमूर और जेह हैं। वहीं, सैफ की पहली शादी अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हैं। सैफ का PTM वाला किस्सा बताता है कि स्टारडम और व्यस्त जिंदगी के बीच भी बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जिम्मेदारियां किस तरह सालों तक जारी रहती हैं।