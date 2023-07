Watch Video : दिल्ली जा रही Vande Bharat Train में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप

Vande Bharat Train : मध्य-प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) से दिल्ली (Delhi) जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में सोमवार सुबह आग लग गई है। ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान ट्रेन की सी-14 बोगी में बैटरी से आग लग गयी। जिसके बाद ट्रेन को रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन नंबर 20171 भोपाल-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत (Bhopal-Hazrat Nizamuddin Vande Bharat) सुबह 5.40 पर रवाना हुई। इस दौरान बीना से पहले सी-14 कोच में आग लगी। आग की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के वक्त बोगी में कुल 36 यात्री सवार थे जिन्हें सुबह 7.00 बजे कुरवाई कैथोरा में ट्रेन से नीचे उतारा गया।

A fire was reported in battery box of one of the coaches in a Vande Bharat Express at Kurwai Kethora station. Fire brigade reached the site and extinguished the fire. All passengers are safe. No injuries reported. The fire is limited to Battery Box Only : Indian Railways pic.twitter.com/Ojelyqn0nT

