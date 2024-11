Former Bangladesh PM Sheikh Hasina : चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा – रिहा करो

Former Bangladesh PM Sheikh Hasina: बांग्लादेश में चटगांव में हिंसा के बाद इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास (Former head of ISKCON Chinmoy Krishna Das) की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Prime Minister Sheikh Hasina) का बयान सामने आया है। हसीना ने कहा कि हिंदू पुजारी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उनको तुरंत रिहा कर देना चाहिए। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की है और वहां कि अंतरिम सरकार से उन्हें रिहा करने की मांग की है।

गौरतलब है कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समूह सम्मिलित सनातन जोत के नेता एवं इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव रहे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। बांग्लादेश के कई हिस्सों पर लोग उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे और उनकी रिहाई की मांग की। भारत में भी कई लोगों ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार के सामने इस मामले को उठाने की मांग की है।

बांग्लादेश की अवामी लीग (Awami League of Bangladesh)की अध्यक्ष और और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में बढ़ती हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर गंभीर बयान दिया है। उन्होंने चटगांव में एक वकील की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को तुरंत पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। शेख हसीना ने देश की जनता से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हुए चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए।