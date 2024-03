ट्विटर के पूर्व सीईओ ने एलन मस्क पर किया मुकदमा, मांगा 1061 करोड़ रुपए का हर्जाना

नई दिल्ली। एलन मस्क (Elon Musk) से दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का तमगा छिन गया है। इसके बाद उनके पूर्व कर्मचारी ने उन पर मुकदमा ठोक दिया है। दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल (Former Twitter CEO Parag Agarwal) और मुख्य कानूनी अधिकारी विजया गड्डे (Chief Legal Officer Vijaya Gadde) सहित कंपनी की पिछली नेतृत्व टीम ने एलन मस्क (Elon Musk) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

मुकदमे में इन लोगों ने अरबति कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) पर आरोप लगाया गया है कि मस्क ने इन लोगों को बिना किसी कारण कंपनी से निकाल दिया। ट्विटर के पूर्व सीईओ समेत पूर्व अधिकारियों ने मिलकर 12.8 करोड़ डॉलर ( 1061 करोड़ रुपए) बकाये का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है।

अमेरिकी कोर्ट में दायर हुआ मुकदमा

ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल (Former Twitter CEO Parag Agarwal) , गड्डे, ट्विटर के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल (Ned Segal, former chief financial officer of Twitter) और जनरल काउंसिल सीन एडगेट (General Counsel Scene Adjutant) ने कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय (US District Court) में टेस्ला (Tesla), स्पेसएक्स के प्रमुख (SpaceX chief) और एक्स कॉर्प (X Corp) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में कहा गया है कि मस्क के मन में अग्रवाल, गड्डे, सेगल और एडगेट के लिए बहुत अधिक गुस्सा है, क्योंकि इन लोगों ने मस्क के ट्विटर सौदे से पीछे हटने की कोशिश करने के दौरान ट्विटर के सार्वजनिक शेयरधारकों के हितों का जोरदार प्रतिनिधित्व किया।

मस्क ने जीवन भर बदला लेने की कसम खाई

मुकदमे में यह भी कहा गया है कि उनके प्रयासों के चलते मस्क ने जीवन भर बदला लेने की कसम खाई है। पराग अग्रवाल (Parag Agarwal) ने ट्विटर में करीब 11 साल किया किया है। जब एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया तब उन्होंने कंपनी में ताबड़तोड़ छंटनियां की थी। इसी कड़ी में मस्क ने पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल (Former Twitter CEO Parag Agarwal) को भी निकाल दिया था। पराग के अलावा मस्क ने कई अधिकारियों को भी एक साथ चलता कर दिया था। पराग अग्रवाल (Parag Agarwal) को निकालने के मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा था। इन छंटनियों पर एलन मस्क का कहना था कि वो कंपनी को नए सिरे से चलाना चाहते हैं। एलन मस्क ने जब ट्विटर का अधिग्रहण किया उसके बाद से इसमें कई तरह के बदलाव किए गए। यहां तक की ट्विटर का नाम भी बदलकर x कर दिया गया।