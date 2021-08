Former IPS Amitabh Thakur गिरफ्तार, रेप पीड़िता आत्महत्या के मामले में UP Police की बड़ी कार्रवाई

यूपी पुलिस (UP Police) ने प्रदेश के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर (Former IPS Amitabh Thakur) को गिरफ्तार (Arrested) कर लिया है। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर पर रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले (Rape Victim Suicide Case) में कार्रवाई की है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर (Former IPS Amitabh Thakur) ट्वीट कर कहा कि पुलिस ने बिना कारण बताये और एफ.आई.आर. की कॉपी दिए जबरन हजरतगंज थाने (Hazratganj Police Station) ले जाया जा रहा है।