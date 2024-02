झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भेजे गए जेल, ईडी की रिमांड पूरी

झारखंड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Jharkhand CM) और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष (Working President of Jharkhand Mukti Morcha) हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की गुरुवार को ईडी रिमांड पूरी हो गई है। जिसके बाद उन्हें रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल (Birsa Munda Central Jail) भेज दिया गया है। इससे पहले उन्हें 12 फरवरी को रांची स्थित एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP/MLA Special Court) में पेश किया गया था। इस दौरान प्रवर्नतन निदेशालय (ED) के अनुरोध पर कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड बढ़ा दी थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Former CM Hemant Soren) से 13 दिनों तक लगातार पूछताछ की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने रांची के बरियातू में करीब साढ़े आठ एकड़ जमीन के घोटाले के मामले में 31 जनवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को गिरफ्तार किया था। ईडी (ED) ने रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पूछताछ शुरू की थी। अदालत के आदेश पर हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई थी। इन 13 दिनों में जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे जमीन के स्वामित्व, उनके दिल्ली स्थित आवास से बीएमडब्ल्यू कार की बरामदगी, करीबी विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ की गई है।

पूछताछ में नहीं मिला सोरेन का सहयोग

हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने के आरोप लगाए हैं। ईडी (ED) के मुताबिक, जमीन के स्वामित्व को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह जमीन उनके कब्जे में है।