Gautam Adani Bribery Fraud Case : TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर कसा तंज,अडानी विवाद सुलझाने के लिए क्या ट्रंप से करेंगे बात?

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ( MP Mahua Moitra) ने एक बार फिर अडानी समूह (Adani Group) के खिलाफ तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देते पीएम मोदी (PM Modi) पर बड़ा तंज कसा है। बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा अडानी समूह के खिलाफ आपराधिक आरोपों के बाद, महुआ ने अडानी समूह (Adani Group) और भाजपा समर्थकों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने गुरुवार को (X) पर अडानी समूह (Adani Group) और भाजपा समर्थकों पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि भक्तों और अडानी समूह (Adani Group) से चुप्पी क्यों? क्या मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मदद लेने का इंतजार कर रहे हैं? महुआ ने यह सवाल तब उठाया जब अमेरिका के न्याय विभाग और SEC ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी (Adani Group Chairman Gautam Adani) और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक आरोप और नागरिक शिकायत दर्ज की है।

यह कानूनी मामला अडानी समूह (Adani Group) के लिए एक बड़ा झटका बनकर उभरा है। महुआ ने इस घटना को लेकर भाजपा और अडानी समूह (Adani Group) के मौन पर हमला करते हुए यह भी सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस विवाद को सुलझाने के लिए ट्रंप से संपर्क करेंगे?

Silence from both Bhakts & @AdaniOnline. Waiting for Modiji to dial @realDonaldTrump to help sort out ?!

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 21, 2024