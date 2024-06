Gautam Adani : गौतम अडानी ने भूटान नरेश और पीएम शेरिंग तोबगे से मुलाकात की , कई योजनाओं पर चर्चा हुई

Gautam Adani : अडानी समूह के अध्यक्ष और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर भारतीय गौतम अडानी ने रविवार को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) से मुलाकात की। अडानी ने देश में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (Gelephu Mindfulness City) के लिए एक मास्टर प्लान की घोषणा की, जिसमें बड़े कंप्यूटिंग सेंटर और डेटा सुविधाएं स्थापित करना शामिल है। अडानी ने रविवार देर रात एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में इस विकास की पुष्टि की।

इसके अलावा, उद्योगपति ने थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे (Prime Minister Tshering Tobgay) से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गौतम अडानी ने भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (Druk Green Power Corporation ) (DGPC) के साथ देश के चुखा प्रांत में 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो प्लांट( Green Hydro Plant ) के लिए समझौता ज्ञापन की घोषणा की।

Honoured to meet His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck of Bhutan. Inspired by his vision for Bhutan and the ambitious ecofriendly masterplan for Gelephu Mindfulness City, including large computing centers and data facilities. Excited to collaborate on these… pic.twitter.com/YlTNJEZwfD

— Gautam Adani (@gautam_adani) June 16, 2024