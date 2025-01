Gaza ceasefire talks : क़तर ने कहा कि गाजा संघर्ष विराम वार्ता ‘अंतिम चरण’ में ,  प्रयास जारी है

Gaza ceasefire talks : कतर के विदेश मंत्रालय (Ministry of Foreign Affairs of Qatar) के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी (Spokesman Majid Al Ansari) ने मंगलवार को पुष्टि की कि दोहा में चल रही उच्च स्तरीय गाजा युद्ध विराम वार्ता (High-level Gaza ceasefire talks) एक उन्नत चरण में पहुंच गई है। अंसारी ने कहा,”मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हम बात करते समय दोहा में उच्च स्तर पर वार्ता (High level talks in Doha) कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हम एक विकसित चरण में हैं, संभवतः अंतिम चरण में भी। हालांकि, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, हमें अपनी उत्तेजना को कम करना चाहिए। प्रवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, फिर भी, हम आशान्वित हैं,”। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बार समझौता हो जाने के बाद युद्ध विराम का कार्यान्वयन “तुरंत” होगा। उन्होंने कहा, “हमारे पास कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है, लेकिन समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी हैं।”

रिपोर्ट के अनुसार, “कतर अपनी स्थिति को दोहराता है कि गाजा पर गाजा के लोगों का ही शासन होना चाहिए। हम सभी व्यवहार्य विकल्पों के लिए खुले हैं जो फिलिस्तीनियों के लिए एक उपयुक्त और टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करते हैं।” इज़राइल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी ने बताया कि चर्चा के तहत मसौदा समझौते में तीन-चरणीय योजना की रूपरेखा दी गई है। पहले चरण में 42 दिन का युद्ध विराम शामिल है, जिसके दौरान 33 बंधकों – महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों को रिहा किया जाएगा।