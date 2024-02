Girl Dance Video: भोजपुरी गाने पर लड़की ने ट्रेन में किया होश उड़ाने वाला डांस, रेलवे ने लिया एक्शन

Girl Dance Video: मुंबई की लोकल ट्रेन में एक लड़की के अश्लील नृत्य करने का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें दिखाया गया है कि वह कुछ कामुक डांस मूव्स दिखाने और यात्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी सीट छोड़ रही है। वह भोजपुरी गाने ‘सैंया मारे सता सात’ पर डांस करती नजर आ रही हैं.

यह रील मुंबई लोकल ट्रेन के महिला कोच में रिकॉर्ड की गई थी. जबकि गहरे काले रंग की पोशाक पहने लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के कैमरे के सामने सामना किया, अन्य लोग उसके साथ फिल्माए जाने को लेकर चिंतित थे. वहीं अब इस रील पर ध्यान देते हुए रेलवे अधिकारियों ने एक एक्स पोस्ट में प्रतिक्रिया दी और मामले को ध्यान में रखने का उल्लेख किया.

मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्तालय ने मध्य रेलवे सुरक्षा विभाग को घटना की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया।इस बीच डांस रील्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों ने इसे ‘क्रिंग’ चीज बताया. जबकि कई अन्य लोगों ने जवाब में मीम्स साझा किए, एक टिप्पणी में लिखा था, “यह बहुत ज्यादा है. मुझे लगता है कि चलती ट्रेन में पूरे सार्वजनिक दृश्य में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.”

@CPMumbaiPolice @mybmc @MumbaiPolice @WesternRly look into this matter please, this women breking rules of railways.using camera and nudes dance this happens in Mumbai local train 🚆 out the girl behind the bars.

— Rutik Pallewad 🚩🚩 (@PallewadRutik) February 24, 2024