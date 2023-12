Girl Dance Video: रेलवे प्लेटफार्म पर अचानक लेट कर लड़की करने लगी डांस, देख हैरान रह गए लोग

Girl Dance Video: आज के समय में सोशल मीडिया स्टारडम की होड़ लोगों को सारी हदें पार करने पर मजबूर कर रही है। एक शेर…तो दूसरा सवाशेर बनना चाहता है। इस कड़ी में मुंबई में हुई एक घटना ने लोगों को हैरत में डाल दिया है।

इसमें बिजी प्लेटफॉर्म में जहां लोग इधर से उधर जा रहे थे इस बीच लोगों को धक्का देते हुए उछलकर एक लड़की आती है और पागलों की तरह नाचने लगती है। इसका एक वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। इस अजीबोगरीब डांस को एक यात्री ने अपने कैमरे में कैद किया गया था जो ट्विटर अकाउंट @mumbaimatterz पर सामने आया था।

क्लिप में एक लड़की को मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने डांस मूव्स करते हुए दिखाया गया है। बॉलीवुड फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ के ‘कोई मिल गया’ की धुन पर हो रहा ये डांस उस वक्त अजीब हो जाता है जब लड़की प्लेटफॉर्म के पास लेट जाती है, जिससे आसपास की भीड़ को और भी ज्यादा हैरानी होती है।

Will this #Nautanki ever end in #IndianRailways premises..

It seems some "Spirit" has possessed all of them… pic.twitter.com/Lkakv70NQm

— मुंबई Matters™ (@mumbaimatterz) December 2, 2023